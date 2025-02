Kiss: Paul Stanley schätzt jedes (Ex-)Mitglied

Paul Stanley beim letzten Konzert der "KISS: End of the Road World Tour" im Madison Square Garden am 2. Dezember 2023 in New York City

Zwei Jahre nach dem ursprünglich geplanten Ende der „End Of The Road“-Tournee spielten Kiss im Dezember 2023 ihr letztes Konzert. In einer Folge des Podcasts ‘Sound Up!’ spricht Gitarrist und Sänger Paul Stanley über die 50-jährige Geschichte der Band und die verschiedenen Mitglieder, die auf dem Weg zurückgelassen wurden. „Ich sehe nicht viel Negativität“, erzählt er. „Leute reden immer vom halb vollen oder halb leeren Glas – mein Glas läuft über.“ Er führt voller Dankbarkeit aus: „Ich habe keine einzige negative Erinnerung, weil alles, was geschieht, einen Grund hat und mich dahin geführt hat, wo ich heute bin. Wenn man wütend oder verbittert lebt, hat man irgendetwas noch nicht verarbeitet.“

Viel Liebe für jedes (ehemalige) Kiss-Mitglied

Über vergangene Mitglieder erzählt er: „Ich habe nur Gutes über die Menschen, die bei Kiss waren, zu sagen. Wir wären ohne sie nicht so weit gekommen. Jeder hat etwas beigetragen. Natürlich stehen Ace Frehley und Peter Criss an oberster Stelle, sie waren und sind das Fundament.“ Der Gitarrist und der Schlagzeuger sind seit Tag eins dabei. „Ich sehe alle unsere kleineren und größeren Streitigkeiten als Kleinigkeiten im Gesamtbild. Wenn man im Lotto gewinnt, beschwert man sich nicht über die Steuern.“

Große Pläne für die Zukunft

