High Fighter: Exklusive Trackpremiere zu ‘Dead Gift’

Die Hamburger Band High Fighter gründete sich 2014 und machte es sich in der Sludge, Stoner und Doom Metal-Szene gemütlich. Mittlerweile steht das Quintett mit seinem zweiten Studioalbum CHAMPAIN in den Startlöchern. Dieses darf am 26. Juli dann in die Öffentlichkeit pesen. (Hier kann vorbestellt werden)



Tracklist

Before I Disappear Shine Equal Dark Interlight Dead Gift Another Cure Kozel I Will Not Interdark When We Suffer (feat. Anton Lisovoj of Downfall of Gaia) A Shrine Champain

Mit der Single ‘Before I Disappear’ gab es bereits einen ersten Höreindruck zur Platte. Für alle, denen das noch nicht reicht, folgt nun ein weiterer Track ‘Dead Gift’, den wir euch heute exklusiv auf die Ohren geben. Die Band selbst äußerte Folgendes zum Song:

„Dead Gift ist die 2. Single aus unserem kommenden Album Champain, welches Ende Juli auf Argonauta Records erscheint. Der Track vereint diverse High Fighter Zutaten, und repräsentiert unsere brutalere Richtung in die die neue Platte einschlägt, ohne unsere Stoner und bluesigen Wurzeln zu verlieren. Wir freuen uns sehr euch den Song heute präsentieren zu dürfen, und umso mehr dass Champain schon bald das Licht der Welt erblickt!“

Hört hier die exklusive Trackpremiere zu ‘Dead Gift’:

Live:

22.06. DE – Freak Valley Festival

30.06. DE – Hamburg, Logo – w/ Crowbar

03.08. DE – Gößnitz Open Air

08.08. PT – SonicBlast Moledo

18.10. DE – Metal Inferno Paderborn

w/ Dopethrone