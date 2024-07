Serj Tankian hat erneut vorgebracht, dass System Of A Down stets die Möglichkeit gehabt hätten, ihn gegen einen neuen Sänger auszutauschen.

Serj Tankian musste mal wieder zu seiner Position in System Of A Down Stellung nehmen. In einem Interview mit dem britischen Metal Hammer sprach man den Sänger auf die Aussage seines Band-Kollegen John Dolmayan an, wonach Tankian "schon seit langer Zeit nicht mehr in der Band sein will". Menschen wichtiger als die Band "John ist mein Ein und Alles", kommentiert Serj Tankian. "Er ist mein Schwager. Ich liebe ihn -- und habe ihn erst gestern getroffen. Aber es gab Zeiten, da ist er wütend geworden und hat Mist geredet. Genauso hat auch es Zeiten gegeben, in denen ich sauer war und…