Immortal Pain: Saudi-Arabiens erster großer Metal-Auftritt

Foto: Screenshot via YouTube, Wall of Sound Records. All rights reserved.

auch interessant

Immortal Pain spielten am 21. Oktober 2022 auf der Comic Con Arabia und waren damit laut Arab News die erste Metal-Band, die in Saudi-Arabien jemals bei einer Großveranstaltung aufgetreten ist. Ferner berichtete die Nachrichtenseite, dass die Melodic Death-Gruppe während der vergangenen Jahre bereits zahlreiche Shows im kleinen Rahmen absolvierte, die Performance bei der Comic Con würde unterdessen allerdings einen Höhepunkt ihrer bisherigen Band-Historie markieren.

Empfehlung der Redaktion Slipknot: „Wir lassen uns nicht einschränken“ Alternative Metal Langweilig wird es mit Slipknot definitiv nie. Wieso, erklärte Frontmann Corey Taylor kürzlich während eines Radio-Interviews. Gitarrist und Sänger Emad Ashoor klärte auf, dass in Saudi-Arabien entgegen der landläufigen Meinung eine viel größere Metal-Szene existent wäre, als die Leute denken würden. „Die Heavy Metal-Szene ist riesig“, sagte er. „Es ist eine Art Underground-Szene, aber wir haben eine Menge großartiger Bands wie Wasted Land oder Kaizer, und sie wächst weiter.“

Schlagzeuger Moayad Al-Shammari fügte hinzu, dass die Band schon seit einiger Zeit auf eine breitere Akzeptanz für die Musikrichtung im Lande warten würde. „Es war eine Zeit lang sehr ruhig. Aber jetzt werden praktizierende Musiker vom Land unterstützt. Immortal Pain zählen tatsächlich zu den Pionieren der Metal-Szene in Saudi-Arabien. Und ich bin so dankbar, dass die Anzahl von Bands wächst.“

Vielversprechende (Metal-)Zukunft?

Im Oktober 2019 spielte die saudi-arabische Grindcore-Band Creative Waste das vermutlich erste öffentliche Metal-Konzert in der Geschichte des Königreichs. Damals erklärte Frontmann Fawaz Al Shawaf gegenüber Metal Injection: „Vor der Show waren die Leute, vor allem die Bands, lange Zeit skeptisch, weil sie älteren Generationen angehörten. Viele von ihnen waren konservativ. Sie waren besorgt. Keiner war wirklich bereit, ein Risiko einzugehen.

Empfehlung der Redaktion Ghost: Schülerband legt geniales ‘Square Hammer’-Cover vor Okkult-Rock Die englische Schülerband Beyond The Sons beeindruckt unter anderem mit einem tollen Cover des Ghost-Hits ‘Square Hammer’. Aber ich meine, diejenigen, die die Show organisiert haben, sind im Grunde genommen Newcomer und jung. Sie wussten nicht einmal, was Grindcore oder Death Metal ist. Sie standen also nicht auf extreme Musik, aber trotzdem fragten sie uns an. Die Idee war so verrückt, dass wir sie annehmen mussten. Und sie trug zu einer Veränderung bei.“

Anfang 2022 sprach der saudische Metal-Künstler Meshari Sangora, der sich „Dusk“ nennt, über die Hard ’n‘ Heavy-Branche in dem arabischen Königreich. „Es gab und gibt immer noch eine Metal-Szene, die im ganzen Königreich verteilt ist“, erklärte er. „Von Bands, die Ende der Neunziger bis Anfang der Zweitausender gegründet wurden, bis hin zu den heutigen Bands. In letzter Zeit haben Orte wie Syrup in Riad und The Music Space in Jeddah Indie-Musikern, darunter auch Metal-Künstlern wie mir, die Möglichkeit gegeben, sich auszudrücken. Mit all den Veränderungen, die sich vollziehen, und dem kontinuierlichen Engagement in den Sozialen Medien werden immer mehr Menschen auf das Genre aufmerksam. Deshalb sehe ich eine große Zukunft für die Metal-Szene und -Musik im Nahen Osten und in Saudi-Arabien.“

Wenn ihr Immortal Pain und Creative Waste noch nicht kennt, seht und hört hier:

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.