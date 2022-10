Ghost: Schülerband legt geniales ‘Square Hammer’-Cover vor

Wenn Kinder ihre Lieblingslieder nachspielen, erregt das meist viel Aufmerksamkeit. An vorderster Front hat in den vergangenen Jahren hierbei die O’Keefe Music Foundation agiert. Deren Schützlinge versuchten sich erfolgreich unter anderem an ‘Before I Forget’ (Slipknot), ‘Raining Blood’ (Slayer) und ‘Chop Suey’ (System Of A Down). Nun tritt eine weitere Kiddie-Kapelle in Erscheinung: Beyond The Sons aus den Vereinten Königreich haben sich einen Ghost-Song vorgenommen.

Der Nachwuchs rockt

Die Schweden um Mastermind Tobias Forge haben zwar diverse Hits in ihrem Arsenal, doch Beyond The Sons wählten natürlich das unausweichliche ‘Square Hammer’ aus. Das zugehörige Video zum Ghost-Cover könnt ihr euch unten reinziehen. Dabei gilt es zu beachten: Die Steppkes sind alle zwischen zwölf und 14 Jahren alt. Was die fünf Bengels hier also anreichen, ist mehr als aller Ehren wert. Angesichts ihres jungen Alters dürfte in absehbarer Zukunft noch einiges mehr von Sänger Hector Marshall, Lead-Gitarrist Jake Collingwood, Rhythmusgitarrist Ethan Knight, Bassist Hayden Horrix sowie Drummer Albert Lister zu erwarten sein.

Doch damit nicht genug. Wer weiter auf das Webportal der Gruppe surft, entdeckt: Die Jungs haben sogar schon ein paar Stücke mehr im Angebot. Neben Ghost haben Beyond The Sons nämlich bereits ‘Afterlife’ von Avenged Sevenfold, ‘Famous Last Words’ von My Chemical Romance und ‘Sound Of Madness’ von Shinedown neu interpretiert. Die Videos zu den Tracks hat übrigens allesamt Mark Collingwood — der Vater von Lead-Gitarrist Jake — gedreht, geschnitten und produziert. Da bleibt uns nur zu sagen: Weiter so! So geht musikalische Früherziehung!

