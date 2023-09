In Extremo im Liebesglück: Florian Speckardt und Inka Bause?

So schnell kann es gehen: Ein Bild auf Instagram gepostet, und schon läuten die Hochzeitsglocken! Zumindest scheint das die Boulevard-Zeitschrift Neue Woche so zu sehen und berichtet „exklusiv“ vom neuen Soll-Liebespaar: Fernsehmoderatorin Inka Bause und In Extremo-Schlagzeuger Florian „Specki“ Speckardt.

Drummer sucht Frau

In dem Artikel wird über das neue Liebesglück der ‘Bauer sucht Frau’-Moderatorin und dem In Extremo-Schlagzeuger spekuliert. Allerdings war der Text so exklusiv, dass nicht einmal Speckardt von seinem eigenen Glück wusste! Die Band und Inka Bause amüsieren sich in den Sozialen Medien prächtig darüber.

In Extremo-Presse

Der Schlagzeuger schreibt in einem Instagram-Post zum Beispiel: „Toll! Yellow Press! Wie komme ich zu dieser Ehre?!?“ Sogar Inka Bause meldet sich in der Instagram-Kommentarspalte mit einem Party-Emoji und einem Lachgesicht zu der Geschichte. In einer Instagram-Story wird Speckardt von einem Fan gefragt, ob er Inka grüßen könnte, worauf er mit einem enthusiastischen „Gern!“ und einem Bild der beiden antwortet.

Schon Eifersucht im Paradies?

In Extremo-Sänger Michael Robert Rhein postet auf Instagram ein Bild von Speckardt und sich selbst, mit der Caption: „Ich bin Inka“ und drei Herzchen. Worauf Bause wiederum antwortet: „Das ist ein Plagiat – ICH bin das Original (Deine Frisur ist nah dran)“

Immerhin wissen die Mittelalter-Rocker den Boulevard-Artikel mit Humor zu nehmen…

