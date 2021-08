Iron Butterfly-Drummer Ron Bushy verstorben

Die Rock-Welt hat einen weiteren Verlust zu beklagen. Einem Bericht des Klatschportals TMZ zufolge lebt der langjährige Iron Butterfly-Schlagzeuger Ron Bushy nicht mehr. Der Musiker wurde 79 Jahre alt und laborierte an Speiseröhrenkrebs. Er verstarb am Sonntag, den 29. August im UCLA Medical Center in Los Angeles. Bushy war das einzige Band-Mitglied, das an allen sechs Studiowerken der Formation mitwirkte.

Friedlich eingeschlafen

Iron Butterfly vermeldeten die traurige Nachricht in den Sozialen Medien. Dort schrieben die Psychedlic-Rocker: „Ron Bushy, unser geliebter, legendärer Drummer von Iron Butterfly, ist am 29. August um 12.05 Uhr mittags friedlich im UCLA Santa Monica Hospital verschieden. Seine Ehefrau Nancy war an seiner Seite, und seine drei Töchter waren ebenfalls bei ihm. Er war ein echter Kämpfer. Und er wird schmerzlich vermisst werden!“ Bushy ist nicht das erste Iron Butterfly-Mitglied, das das Zeitliche segnet. 2012 starb Larry „Rhino“ Reinhardt an Leberzirrhose. Er spielte in den Siebziger und Achtziger Jahren Gitarre für die Gruppe. Später im selben Jahr trat auch Bassist Lee Dorman ab; er litt an Herzproblemen und wurde tot in seinem Auto gefunden.

Am bekanntesten sind Iron Butterfly für ihren Hit ‘In-A-Gadda-Da-Vida’ (Live-Video siehe unten). In dem Track von 1968 spielt Ron Bushy ein packendes Drumsolo. Slayer coverten das Stück 1987 für den Soundtrack des Films ‘Unter Null’ (Originaltitel: ‘Less Than Zero’ — Anm.d.A.). Iron Butterfly brachten 1968 ihr Debütalbum HEAVY auf den Markt. Im Nachgang tourte die Band mit namhaften Acts wie The Doors, Cream und The Who. HEAVY hielt sich währenddessen ein Jahr in den Billboard-Charts. Das 17 Minuten lange Epos ‘In-A-Gadda-Da-Vida’ war dann der zweite Release der Gruppe und verhalf der Platte zum Absatz von über 30 Millionen Einheiten.

