Iron Maiden: Netflix produziert neue Doku

auch interessant

Fans von Iron Maiden dürfen sich auf einen neuen Netflix-Film freuen. Denn — wie unter anderem Brave Words berichtet — produziert der Streaming-Riese eine große Dokumentation über die Heavy Metal-Ikonen um Frontmann Bruce Dickinson und Bassist Steve Harris. Erscheinen soll der ‘Run To The Hills: The Story Of Iron Maiden’ betitelte Streifen bereits in rund einem halben Jahr — und zwar im März 2025.

Umfassendes Lichtspiel

Der Anspruch der Doku ist es, einen „noch nie da gewesenen Einblick in die Geschichte einer der einflussreichsten und ausdauerndsten Bands der Rock-Musik“ zu liefern. „Iron Maiden sind bekannt für ihre elektrisierende Bühnendarbietung, das ikonische Maskottchen Eddie und bahnbrechende Alben. Damit sind sie zum Stoff für Rock-Legenden geworden — und Netflix will das alles einfangen.“

Als Regisseur fungiert der renommierte Musikfilmmacher David Morgan, der offenbar zuvor bereits an erfolgreichen Rock-Dokumentation gearbeitet hat. Dieser plant, mit ‘Run To The Hills: The Story Of Iron Maiden’ tief in die Entwicklung der Formation einzutauchen — angefangen bei ihrer Gründung 1975 im Londoner East End bis hin zu ihrem Aufstieg zum weltweiten Phänomen. So wird der Film die Höhen der Gruppe (darunter ihre triumphalen Welttourneen sowie ihre mit Platinauszeichnungen dekorierten Longplayer) genauso wie die Herausforderungen nachzeichnen, denen sich die Briten während ihrer bald fünf Jahrzehnte umfassenden Karriere stellen mussten.

IRON MAIDEN-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

Um ihre 50. Band-Jubiläum zu zelebrieren, kommen die „Eisernen Jungfrauen“ im kommenden Jahr überdies erneut auf Konzertreise. Hierzulande treten die sechs Musiker im Rahmen ihrer „Run For Your Lives World Tour 2025-26“ in fünf Städten auf. Auf dem Programm steht dabei eine Setlist mit Songs von den Studioalben IRON MAIDEN (1980) bis FEAR OF THE DARK (1992).

METAL HAMMER präsentiert:

Iron Maiden – Tour 2025

11.07. Gelsenkirchen, Veltins Arena

15.07. Bremen, Bürgerweide

25.07. Frankfurt, Deutsche Bank Park

26.07. Stuttgart, Cannstatter Wasen

29.07. Berlin, Waldbühne

30.07. Berlin, Waldbühne

Karten zur Tour bei CTS Eventim. Mehr Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.