Iron Maiden verschenken Ironit für ‘Legacy Of The Beast’-Mobile Game

Seit fast einem Jahr ist das Game ‘Legacy Of The Beast’ nun schon auf dem Markt. Auf ihrer Facebook-Seite präsentieren Iron Maiden jetzt ein spezielles Angebot, das ihr noch bis zum 30. Juni 2017 wahrnehmen könnt.

Das Rollenspiel ‘Iron Maiden: Legacy of the Beast’, in dem der Spieler in die Rolle von Maskottchen Eddie schlüpft, könnt ihr gratis für euer Smartphone oder Tablet herunterladen. Die Story, die den Spieler in ‘Legacy Of The Beast’ erwartet, geht dabei ungefähr so:

Eine mysteriöse und natürlich böse Kraft hat Eddies Seele gestohlen, zerstückelt und über verschiedene Schauplätze verteilt. Zu diesen muss der Spieler, respektive das Iron Maiden-Maskottchen, dann durch Zeit und Raum reisen und die einzelnen Teile einsammeln. Dabei trefft ihr dann auf andere, aus dem Maiden-Kosmos inspirierte Charaktere.

Der Soundtrack: Natürlich Iron Maiden – und zwar Songs aus dem gesamten Karrierespektrum der Heavy Metal-Götter. Eddie war schon Protagonist verschiedener Computerspiele. Darunter in ‘Ed Hunter’ und zudem als spielbarer Charakter in ‘Tony Hawk Pro Skater 4’.

Für iOS gibt es das Game hier und Android-Nutzer bekommen ‘Legacy Of The Beast’ hier.