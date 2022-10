Ivan Moody hört nach nächsten Album mit Metal auf

Ivan Moody mit Five Finger Death Punch 2020 in Paris

Wie viel von der kommenden Ankündigung zu halten ist, wird sich zeigen. Denn Ivan Moody hat schon viel angekündigt — und dann einen Rückzieher gemacht. Insofern: Schauen wir mal… Aber grundsätzlich hat der Five Finger Death Punch-Sänger schon einen Hammer rausgehauen während des Konzerts am 14. Oktober in Denver, Colorado. So will der Musiker nach einem weiteren Album mit seiner Band mit dem Heavy Metal aufhören.

Mehr zuhause sein

Böse Zungen dürften nun unken: „Wie? Five Finger Death Punch machen Metal?“ Abgesehen davon brachte Ivan Moody für seine Verlautbarung seine beiden Kinder auf die Bühne, mit denen er künftig mehr Zeit verbringen möchte (siehe Video unten). „Ich wollte euch dies sagen. Und niemand anders auf der Welt weiß das, Denver. Hier fängt es also an. […] Die vergangenen 15 Jahre meines Leben bin ich um die Welt gereist. Ich habe jedes Land, jedes Stadt auf diesem Planeten mindestens zwei Mal gesehen. Das ist eine Tatsache. [Eher eine Übertreibung — Anm.d.A.]

Und während dieser Zeit habe ich eine Menge Zeit mit meinen Kinder verpasst. Also habe ich heute einen Deal mit ihnen gemacht — und ich werde mich daran halten. Nach diesem Jahr werde ich ein weiteres Five Finger Death Punch-Album machen. Und dann ziehe ich mich vom Heavy Metal zurück. Aber ich wollte damit hier beginnen und es euch allen erzählen. […] Ich habe euch alles zu verdanken — Colorado, Five Finger Death Punch und jedem Metalhead auf diesem Planeten. Danke euch.“ Jede Mutter und jeder Vater kann diese Gefühle und diesen Entschluss von Ivan Moody gewiss nur allzu gut nachvollziehen. Wie gesagt: Warten wir mal ab, ob der 42-Jährige die Sache auch wirklich durchzieht.

—

