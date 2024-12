Iwrestledabearonce liebäugeln mit Reunion

Iwrestledabearonce am 27. Oktober 2013 im The Emerson Theater in Indianapolis, Indiana

Ältere Semester kennen vielleicht noch die Metalcore-Kapelle Iwrestledabearonce (IWABO) — Spiritbox-Frontfrau Courtney LaPlante sang im Übrigen auf den finalen zwei Alben der Gruppe. Nach der Auflösung der Band im Jahr 2016 scheinen sich die Musiker nun wieder anzunähern. Dies hat zumindest Bassist Mike „Rickshaw“ Martin in seinem YouTube-Format ‘Nerding Out With Rickshaw’ ausgeplaudert (siehe Video unten).

Vielversprechende Gespräche

„Ich habe es immer so gesehen, dass Krysta [Cameron, Originalsängerin — Anm.d.R.] und Steven [Bradley, Gitarrist] diejenigen sind, die es untereinander ausarbeiten müssen, ob eine Reunion jemals stattfindet“, erzählt Rickshaw. „Kürzlich habe ich aber mit Krysta telefoniert. Und sie meinte, viele Leute fragen sie immer wieder danach, wann die Iwrestledabearonce-Wiedervereinigung steigt. Wann kommt die Band zurück?“ Rickshaw gehe das ganz genauso bei seinem Podcast und mit seiner neuen Band — alle würden ihn trotzdem nur nach Iwrestledabearonce fragen.

Weitergehend gestanden sich beide, dass sie bei einer Reunion der Formation mit von der Partie wären. Krysta gab laut Martin zu Protokoll: „Ich würde liebend gerne eine Iwrestledabearonce-Wiedervereinigung machen!“ Dies sei der derzeitige Stand der Dinge. „Es gibt mehr Infos, doch an diesem Punkt sind wir dabei, die Band langsam wieder zusammenzubekommen, schauen, was geht, und werden wieder Freunde. Künftig steht an, darüber zu reden, was es uns wert wäre, es richtig zu machen. Daher brauchen wir alle Leute, die Iwrestledabearonce geliebt haben. Sie müssen darüber sprechen, darüber posten. Je mehr Klatsch wir in Gang kriegen, desto leichter wird es uns fallen, die Kinder für einen Monat oder so zu Hause zu lassen.“

