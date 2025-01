James Hetfield: Jerry Cantrell will Musik mit ihm machen

James Hetfield (r.) und Jerry Cantrell beim "Acoustic-4-A-Cure"-Benefizkonzert am 15. Mai 2015 im Masonic Auditorium in San Francisco

auch interessant

Jerry Cantrell würde gerne mit James Hetfield von Metallica Musik schreiben. Dies gibt der Alice In Chains-Gitarrist im britischen Metal Hammer zu Protokoll, wo er Fragen von Fans beantwortet. Dabei stellte man ihm die Frage, ob er gerne ein Album mit dem Rhythmusgitarrist der weltweit größten Metal-Gruppe aufnehmen würde.

Musikalisches Tête-à-Tête

„James Hetfield und ich haben darüber gesprochen — mehr oder weniger“, eröffnet Cantrell. „Zwar hatten wir nie ein formelles Gespräch darüber, aber ich habe mit ihm bei Kirk Hammett zu Hause gejammt. Ich habe dort sogar ein oder zwei Nächte verbracht. Und wir sind mit Gitarren in den Händen in der Küche und auf der Veranda gelandet. Das ist etwas, worauf ich wirklich neugierig wäre — und sei es nur, um einen Song mit ihm zu schreiben. Was es angeht, ob es mehr als das wird: Er hat einen ziemlich fordernden Job. Also würde ich verstehen, wenn es niemals dazu käme.“

Darüber hinaus sagte Jerry Cantrell schon 2020 im Interview beim britischen Metal Hammer: „Was James Hetfield zu so einem tollen Frontmann macht, ist seine körperliche Präsenz. Niemand sonst fordert derart Respekt und Aufmerksamkeit ein, ohne dass es selbstsüchtig oder egozentrisch ist. Ihm geht es ausschließlich um die Musik, den Spaß, das Zelebrieren und die Verbindung mit den Fans. Und ich finde das wirklich inspirierend. Besonders, weil er es schon so lange macht. Und er ist schon lange in Top-Form und sucht weiter nach einem tieferen Sinn. Er hat ein Untergrund-Ding hergenommen und es zu einer weltweiten Sache gemacht.

METALLICA-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

Metallica sind eine riesige Sache für mich und für jede andere Hard Rock- oder Metal-Band. Ob er als Rock-Ikone in die Geschichte eingehen wird? Das ist er schon. Er ist der Pate.“ Vor fast zwanzig Jahren hat James Hetfield mit Alice In Chains gemeinsam das Lied ‘Would?’ bei Rock am Ring sowie beim Konzert auf dem Warfield in San Francisco zum Besten gegeben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.