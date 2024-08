James Hetfield singt ‘Enter Sandman’ auf Helium

James Hetfield mit Metallica im Ford Field am 12. November 2023 in Detroit, Michigan

Am Wochenende stand bei Metallica eine Geburtstagsfeier an: Kewin Geringerer als Frontmann und Gitarrist James Hetfield wurde am Samstag, den 3. August 61 Jahre alt. Den Fans teilte der Musiker dies höchstpersönlich über die Sozialen Medien mit. Dort tauchte der Jubilar plötzlich mit einem silbernen Luftballon in der Hand auf.

Quietsch-Stimme

Als Nächstes führte James Hetfield die Öffnung des Ballons zum Mund, atmete ein — und sprach in bester hellklingender Helium-Stimme: „Alles Gute zum Geburtstag an mich. Hallo alle zusammen. Ich bin 61 Jahre alt. Wusstet ihr das?“ Anschließend ordnete der Metallica-Riff-Schmid den Gag ein und meinte: „Das ist lustig.“ Darüber hinaus trällerte „Papa Het“ zwei Zeilen aus dem Refrain von Metallicas größtem Hit ‘Enter Sandman’: „Enter night / Off to never-neverland.“

James Hetfield wurde 1963 im kalifornischen Downey geboren. Seine Eltern waren die Opernsängerin Cynthia und der LKW-Fahrer Virgil, die der Religion der Christlichen Wissenschaft anheimgefallen waren. Wer krank ist, darf keine Medikamente einnehmen oder sich behandeln lassen. Die Familie zog dies sogar durch, während Cynthia 1980 an Krebs starb. Hetfield diente das als Inspiration für eine Handvoll Songs, darunter ‘Dyers Eve’ und ‘The God That Failed’ von …AND JUSTICE FOR ALL. Als Kind nahm James zunächst Klavierunterricht, entschied sich jedoch mit 14 Jahren letztlich für die Gitarre. 1981 antwortete er auf eine Kleinanzeige, die Lars Ulrich aufgegeben hatte — und die beiden gründeten Metallica.

