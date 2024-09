Bei Cobra Spell rotiert das Besetzungskarussell. Künftigt wird die Band ohne Gitarristin Noelle dos Anjos auskommen müssen. Ersatz wird es nicht geben.

Cobra Spell müssen sich von einem Mitglied trennen: Gitarristin Noelle dos Anjos verlässt die Band. Der Ausstieg wurde in den Sozialen Medien bekanntgegeben und kommentiert. Schwerer Verlust für Cobra Spell „Ich habe Cobra Spell verlassen“, schrieb die Musikerin in einem Statement auf Instagram. „Ich bin super stolz auf alles, was wir in den letzten zwei Jahren zusammen geschaffen haben. Ich habe meine erste Show im August 2022 gespielt, und seitdem haben wir bei dem großen Label Napalm Records unterschrieben, das erstaunliche 666-Album (2023 – Anm.d.A.) aufgenommen und veröffentlicht, drei Musikvideos (‘S.E.X.’, ‘The Devil Inside Of Me’, ‘Warrior From Hell’ –…