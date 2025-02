Destruction kämpfen gegen Faschismus und Fehlinformationen

Mit BIRTH OF MALICE erscheint in Bälde das 16. Studioalbum der deutschen Thrash-Institution Destruction. Als Vorgeschmack wurde jüngst die dritte Single ‘Scumbag Human Race’ veröffentlicht, die die Stimmung der Platte widerspiegelt. Gleichzeitig soll es auch die letzte Auskopplung sein, bevor das Gesamtwerk am 7. März 2025 herauskommt. Destruction-Mastermind Schmier erklärt im Interview mit Blabbermouth, was genau mit der vorherrschenden Stimmung gemeint ist.

Was würde die Welt sagen?

Thematisch werden vor allem die angespannten ökologischen und geopolitischen Verhältnisse sowie der zunehmende Rechtsruck in vielen Teilen der Welt aufgegriffen. Deshalb erklärt er, bezugnehmend auf die aktuelle Single: „Es ist eine Metapher für das, was die Welt uns sagen würde, wenn sie sprechen könnte. Es gibt einen Film mit Mark Wahlberg, der nicht so gut ist [‘The Happening’]. So kam ich auf die Idee: ,Was würde die Welt uns sagen? Du verdammter Drecksack der Menschheit?’“ Schmier fügt hinzu: „Das ist gut, weil man uns für das, was wir diesem Planeten antun, anschreien muss.“

Empfehlung der Redaktion Destruction: Band-Doku kommt schon bald ins Kino Thrash Metal Destruction veröffentlichen bald nicht nur ihr neues Album, sondern auch einen Dokumentarfilm, der während der letzten fünf Jahre entstand. Auch die US-Präsidentschaftswahlen, insbesondere Donald Trump, haben in gewisser Weise ihren Teil zum Album beigetragen, wie der Destruction-Frontmann ausführt: „Es ist lächerlich. Ich fing an, mir den Film ‘The Apprentice’ anzusehen. Der ist ziemlich interessant. Ich habe ihn noch nicht ganz geschafft, weil es so lang ist. Aber ich werde mir den Rest ansehen, um zu verstehen, was diesen Mann antreibt. Es ist alles das Gleiche. Diese Jungs wollen Geschichte schreiben. Wie er [Trump] sagte: ,Es gibt nur Gewinner und Verlierer‘. Und er wird alles tun, um ein Gewinner zu sein.“

Fehler und Respektlosigkeit

„Wir lernen nie aus der Geschichte. Was passiert gerade in der Welt, wo alle rechten Parteien in so vielen Ländern wieder wichtig sind, auch in Deutschland, wo das nicht passieren sollte?“ Dabei rege ihn besonders Elon Musks Einmischung auf: „Man sagt einem Land nicht, wen sie wählen sollen, wenn man in der Regierung eines anderen Landes sitzt. Das ist respektlos.“ Schmier sei sich der hiesigen Probleme durchaus bewusst und er befürchtet, dass diese letztlich „die Nazis hervorbringen“ wird. Für ihn „sind die Fehler, die in der Vergangenheit passiert sind, jetzt da, weil Politik Zeit braucht.“

Empfehlung der Redaktion Schmier ist nicht gegen Streaming, nur gegen Unterbezahlung Thrash Metal Destruction-Chef Schmier findet, die Verteilung der Erlöse beim Streaming muss sich verändern. Momentan würden Künstler "unterbezahlt". Auch der Titel ‘Cyber Warfare’ sei von den Geschehnissen der vergangenen Jahre inspirirert: „Wir hatten einen Bot-Angriff, als der russische Krieg mit der Ukraine begann. Wir hatten es auf Facebook. Es war verrückt.“ Außerdem „haben viele Leute keine Zeit, die Nachrichten zu lesen, also holen sie sie sich aus dem Internet. Fünfzig Prozent davon sind Falschinformationen.“ Die Manipulation und Leichtgläubigkeit der Menschen sei einfach „schrecklich“ und „absurd“.

—

