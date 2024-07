Jay Weinberg spielte gerne an Bruce Springsteens Seite

In einem Interview mit dem brasilianischen Headbangers News sprach Suicidal Tendencies-Schlagzeuger Jay Weinberg darüber, dass er seinen Vater Max Weinberg als Schlagzeuger für Bruce Springsteen & The E-Street Band am 22. Juni im Estadi Olímpic in Barcelona, ​​Spanien vertreten hat. Für den Musiker war es nicht das erste Mal, dass er in der Band einspringen musste, denn Max Weinberg war zeitweise bei ‘The Tonight Show With Conan O’Brien’ verhindert.

Jay Weinberg auf den großen Bühnen

Empfehlung der Redaktion Jay Weinberg steigt bei Suicidal Tendencies ein Thrash Metal Jay Weinberg ist nach seinem Aus bei Slipknot bei einer anderen Gruppe untergekommen. Er verdrischt künftig die Felle bei Suicidal Tendencies. „Es ist interessant, denn es sind sehr unterschiedliche Musikstile, aber für mich ist es Musik fürs Leben“, sagte Weinberg. „Die Leidenschaft ist immer dieselbe. Ich mache zwischen den einzelnen Bands keinen Unterschied. Es fühlt sich an, als käme alles aus meinem Inneren. Das ist alles ein Teil von mir. Ich spiele mit derselben Wildheit, Intensität und Leidenschaft für die Musik von Suicidal Tendencies, mit der ich für Slipknot und Bruce (Springsteen – Anm.d.A.) spiele.

Die Gelegenheit zu bekommen, vor etwa einer Woche in Barcelona mit Bruce zu spielen, war unglaublich“, fuhr er fort. „Dass Bruce sagte: ,Es ist Samstagabend in Barcelona. Wir werden einen Schuss dieser Energie verwenden‘, die ich in den Song ‘Radio Nowhere’ eingebracht habe, war eine wahre Ehre. Ich habe seit 15 Jahren nicht mehr mit der Truppe gespielt. Aber das ist meine Familie; mehr Familie geht nicht. Und ich liebe wirklich jeden auf dieser Tour. Ich kann zusehen, wie mein Vater und seine Freunde dort oben zu Superhelden werden. Das ist einfach eine unglaubliche Chance.“

