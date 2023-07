Jeff Young putzt Dave Mustaine herunter

Ex-Megadeth-Gitarrist Jeff Young hat erneut gegen Dave Mustaine ausgeteilt. Diesmal ging es um einen Kommentar des rothaarigen Lockenkopfs über die ehemaligen Mitglieder seine Band. Demnach habe es von allen früheren Megadeth-Musikern nur Marty Friedman zu etwas gebracht. Jeff Young fühlt sich von dieser Bemerkung nun offensichtlich angegriffen.

Desinformation und Lügen

„Ich dachte mir nur: ‚Was ist mit dieser kleinen Nummer 1, die ich mit einem brasilianischen Weltmusikalbum da drüben hatte, Idiot?“, spricht Jeff Young die Angelegenheit an. „Es propagiert einfach nur Desinformation und Lügen — und das ist Mustaines ganze Mission. Das Lustige ist: Der Song ‘Liar’ [vom 1988er-Megadeth-Album SO FAR, SO GOOD… SO WHAT!; angeblich über Chris Poland geschrieben — Anm.d.A.] richtet sich gegen andere Menschen. Doch er muss mal in den Spiegel schauen. Denn das Zeug, was er sagt, und die Lieder, die er schreibt, das geht beides um ihn selbst.“

Dave Mustaine wurde kürzlich auf die kleine Reunion mit Marty Friedman im Budōkan in Tokio angesprochen. Darauf antwortete der 61-Jährige: „Es fühlte sich an wie in der guten alten Zeit. Marty hat sich darüber hinaus seitdem auch ziemlich einen eigenen Namen gemacht. Von allen Ex-Band-Mitgliedern von Megadeth scheint Marty der Einzige zu sein, der es jemals zu etwas gebracht hat. Das ist nicht böse gemeint gegenüber den anderen Jungs — so sind einfach die Fakten. Wenn man sich ihre Verkaufszahlen und ihre Sachen anschaut, ist Marty der Einzige, der jemals etwas Bedeutendes gemacht hat.“

