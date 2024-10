Jinjer kündigen neues Album an

auch interessant

Die ukrainische Formation um Frontfrau Tatiana Shmayluk hat ihr fünftes Studioalbum angekündigt. DUÉL soll am 07. Februar 2025 über Napalm Records erscheinen. Dies verkündeten Jinjer zeitgleich mit der Veröffentlichung ihres neuen Songs ‘Kafka’, der zugleich die dritte Single-Auskopplung des kommenden Langspielers ist. ‘Someones’s Daughter’ und ‘Rogue’ gingen voran.

Die Tracklist liest sich wie folgt:

1. Tantrum

2. Hedonist

3. Rogue

4. Tumbleweed

5. Green Serpent

6. Kafka

7. Dark Bile

8. Fast Draw

9. Someone’s Daughter

10. A Tongue So Sly

11. Duél

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zu ‘Kafka’ erklärt Tatiana Shmayluk: „Künstler zu sein ist manchmal schön, aber die meiste Zeit ist es brutal. Unsere Kunst wird Wort für Wort seziert und Note für Note auseinandergenommen. Es wird von uns erwartet, dass wir immer perfekt sind – und wenn wir es nicht sind, werden wir skandalisiert.

Empfehlung der Redaktion Jinjer fühlen sich vom Krieg zu neuen Songs inspiriert Djent Die Djent-Musiker Jinjer schreiben schon wieder an neuen Liedern. Als Inspiration dafür dient vor allem Russlands kriegerischer Überfall auf die Ukraine. Künstler sind verletzlich, aber im Publikum sind oft plagende Geier, die auf jeder unserer Bewegungen herumhacken. Es ist ein schmaler Grat, wenn Musik für uns die Welt bedeutet, aber Lob sich so schnell in Anklage verwandelt. Wir alle sind Könige und Königinnen für einen Tag, aber die meiste Zeit fühlt es sich an, als wäre man in einem Kafka-Roman gefangen. Es ist aufregend, aber gleichzeitig auch surreal und absurd.“

Duell statt Blumen

Im Gegensatz zum Vorgänger WALLFLOWERS (2021) klingen die bisher veröffentlichten Stücke sehr viel aggressiver. Das könnte an der Inspiration liegen. Während eines Interviews mit EMP beim Bloodstock Open Air 2022 meinte Bassist Eugene Abdukhanov: „Wegen des Kriegs hatten wir nichts anderes zu tun. Und wir waren durch die Ereignisse auf eine andere Art inspiriert.“

Vielleicht ist ja das ein oder andere neue Lied demnächst auch schon live zu hören und zu sehen. Ab Ende Oktober sind Jinjer nämlich im Vorprogramm der Abschiedstournee von Sepultura zu sehen. Hier die Tourdaten für den deutschsprachigen Raum, wobei Hamburg, Köln und Berlin bereits ausverkauft sind.

31.10. Offenbach am Main, Stadthalle

01.11. Hamburg, Edel Optics Arena

02.11. Köln, Palladium

14.11. Zürich, The Hall

15.11. Ludwigsburg, MHP Arena

16.11. München, Zenith

19.11. Leipzig, Haus Auensee

20.11. Wien, Gasometer

22.11. Berlin, Columbiahalle

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.