Jonathan Cain verteidigt ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump

Foto: Getty Images for Journey, Brian Ach. All rights reserved.

Jonathan Cain, dessen Frau Paula White-Cain früher Öffentlichkeitsarbeit für Donald Trump betrieben hat, äußerte jüngst seine Unterstützung für den ehemaligen US-Präsidenten. Der Politiker wurde im vergangenen Monat in insgesamt 34 Anklagepunkten für schuldig befunden.

Empfehlung der Redaktion Journey: Neal Schon & Jonathan Cain streiten wegen Trump Classic Rock Journey-Keyboarder Jonathan Cain hat einen Song für Donald Trump in dessen Haus gespielt. Neal Schon ist darüber gar nicht begeistert. In einem neuen Interview mit Metro äußerte sich der Journey-Keyboarder wie folgt: „Sagen wir mal so, es kann sein, dass es ein paar Vergehen gab. Verbrechen, wie sie es nennen. Aber ja, ich glaube er ist unschuldig. Was passiert ist, war nicht fair. Ein trauriger Tag für die Vereinigten Staaten. Aber er ist ein Kämpfer und hat immer noch eine Chance. Auf legalem Weg können sie ihn nicht aufhalten. Er kann auch aus dem Gefängnis heraus für das Präsidentschaftsamt kandidieren. Das wird ihn zur Legende machen!“

Donald Trump wurde in einem New Yorker Schweigegeldprozess der Fälschung von Geschäftsunterlagen für schuldig befunden. Damit ist er der erste ehemalige US-Präsident, der wegen eines Kapitalverbrechens verurteilt wurde. Die Verurteilung geht auf eine Zahlung von 130.000 US-Dollar aus dem Jahr 2016 zurück. Trumps Rechtsanwalt sorgte dafür, dass die Summe an die Erotikdarstellerin Stormy Daniels überwiesen wurde. So sollte verhindert werden, dass Informationen über das Verhältnis zwischen ihm und Daniels an die Öffentlichkeit gelangen.

Bröckelndes Band-Gefüge

Bereits im Jahr 2022 bezeichnete Neil Schon seinen Band-Kollegen als „Heuchler“. Dies geht auf ein Ereignis bei einer Veranstaltung Donald Trumps zurück. Damals spielte Jonathan Cain den Journey Hit ‘Don’t Stop Believin’’auf dessen Anwesen in Florida.

Empfehlung der Redaktion Journey: Cain verklagt Schon wegen Kreditkarte AOR Journey-Gitarrist Neal Schon soll über eine Million Dollar an privaten Ausgaben mit der Kreditkarte der Band bezahlt haben. Und auch davor gab es einen Vorfall, in welchem der Journey-Gitarrist den Keyboarder verhöhnte. Damals hatte sich Jonathan Cain zusammen mit Donald Trump im Weißen Haus ablichten lassen. Der Gitarrist hingegen hatte sich in der Vergangenheit mehrfach dagegen ausgesprochen, die Musik von Journey mit politischen oder religiösen Anliegen in Verbindung zu bringen.

