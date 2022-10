Jonathan Davis: „Freak On A Leash“ jetzt auch für Tiere

Ob verrückte Chili-Soßen, aromatische Parfüms oder wohlbekommende Spirituosen – wo man auch nur hinschaut, gehen Musiker abseits ihrer Kunst gerne in einem Nebenprojekt ins Unternehmertum über. Auch Korn-Sänger Jonathan Davis konnte nicht widerstehen und hat sich offenbar auf tierische Weise inspirieren lassen.

Eigentlich könnte nichts naheliegender sein, als mit dem populärsten Song der Band den Grundstein für die Etablierung einer neuen Marke zu legen. Gesagt, getan: 24 Jahre nach dem Album-Release von FOLLOW THE LEADER nimmt Davis den größten Korn-Hit wörtlich und baut auf dem witzigen Wortspiel seine gleichnamige Produktlinie für Hundehalsbänder, Tierleinen und weiteres Haustierzubehör „Freak On A Leash“ auf.

Tierisch gut angeworben: Die Produkte von Jonathan Davis‘ „Freak On A Leash“

„Seid die ersten, die in den Besitz der Produkte von ‚Freak on a Leash‘ gelangen! Diese Premiumprodukte sind für alle geeignet und stellen eine Hommage an die Horror- und Rock-Musik dar, die wir lieben. Die erste Kollektion, die exklusiv von mir entworfen wurde, enthält maßgeschneiderte Produkte, die allesamt aus hochwertigem Metall, Leder, Nylon und Plüsch bestehen, womit euer Haustier von der Masse abgehoben wird.“

Als alter Hase im Musikbusiness beherrscht der gebürtige Kalifornier die Vermarktungsfertigkeiten nahezu perfekt, wie sich heraushören lässt. Tatsächlich rührt er mit seiner neuen Linie für den Haustierbedarf nicht zum ersten Mal außerhalb des Musikerdaseins die Werbetrommel. 2018 brachte das Fünfergespann ihre eigene Kaffeemarke „Korn Koffee“ auf den Markt. Was Davis‘ neues Projekt angeht, setzt der Frontmann in Sachen Promotion auf eine starke Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Veranstalter Danny Wimmer Presents und der gemeinnützigen Tierschutzorganisation Take Me Home. Erstmalig sollen die Produkte auf dem diesjährigen Aftershock Festival in Sacramento, Kalifornien zu erwerben sein.

Jonathan Davis: Mit den Erlösen für den guten Zweck

Empfehlung der Redaktion Korn-Gitarristen loben Metal-Szene Nu Metal Die beiden Korn-Gitarristen James „Munky“ Shaffer und Brian „Head“ Welch begrüßen die Gemeinschaft der wachsenden Metal-Szene. „Freak on a Leash hat sich exklusiv mit Danny Wimmer Presents und der Take Me Home zusammengetan, um die Marke anzukündigen und euch die Chance zu geben, sie vor allen anderen zu erhalten. Das Merch wird nur am Take Me Home-Zelt am Samstag, den 8. Oktober erhältlich sein. Die ersten 100 Fans, die auf dem Festival Freak On A Leash-Merchandise kaufen, erhalten ein Armband, mit dem sie mich von 15 bis 17 Uhr persönlich treffen können“, so Davis über die Premiere seiner Marke.

Dass die neue Ware ausgerechnet am Stand der Non-Profit-Organisation ausgelegt werden soll, hat seinen Grund:

„Ein Teil des Erlöses aus den Festival-Verkäufen und dem Start des Webshops wird an die Organisation Take Me Home gespendet. Der offizielle weltweite Starttermin ist der 28. Oktober. Besucht www.freakonaleash.com und meldet euch an, um über Insider-Informationen über das Produkt und den Veröffentlichungszeitpunkt der Ware auf dem Laufenden gehalten zu werden und die Chance zu haben, die neue Kollektion zu gewinnen!“

