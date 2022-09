Im finnischen Espoo werden drei Ex-Children Of Bodom-Musiker noch diesen Herbst die Bodom Bar inklusive Museum und Sauna aufmachen.

Die drei ehemaligen Children Of Bodom-Mitglieder Drummer Jaska Raatikainen, Bassist Henkka Seppälä und Keyboarder Janne Wirman werden am 10. Oktober 2022 eine Bar eröffnen. Doch damit nicht genug: Zum einem soll die Kneipe als Museum der Band dienen. Zum anderen werden Besucher darin sogar in die Saune gehen können. Die Bodom Bar wird ihre Pforten im finnischen Espoo öffnen. Eierlegende Wollmilchsau "Wir waren von 1998 bis 2019 aktiv auf Tour", erläutern die ehemaligen Children Of Bodom-Musiker ihr Vorhaben. "Wir haben in fast jeder Stadt, in der wir jemals gespielt haben, eine Bar besucht. [...] Fast jeder in unserem Beruf träumt…