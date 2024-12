Judas Priest: Halford über ROCKA ROLLA Neuauflage

In einem Interview mit dem YouTube-Kanal des japanischen Victor Entertainment sprach Rob Halford über das neu gemischte und neu gemasterte Priest-Debütalbum ROCKA ROLLA (1974). Auf die Frage, ob die junge Band damals erwartete, 50 Jahre später noch Musik zu machen, antwortete Halford: „Nun ja. Als Judas Priest ROCKA ROLLA veröffentlichten, hatten wir keine Ahnung, dass wir 50 Jahre später noch den Metal-Glauben vertreten. Es war eine unglaubliche Reise voller Kraft, Energie und Liebe unserer Heavy Metal-Verrückten von der ganzen Welt. Wir lieben euch.“

Einige Fans sind der Meinung, dass Judas Priest zunächst eine Hard Rock-Band waren und sich erst mit dem Erscheinen von SAD WINGS OF DESTINY zum Heavy Metal bekehrten. Halford sagt dazu: „Als Judas Priest ihr Metal-Leben starteten, haben wir an Tag eins beschlossen, dass wir eine Heavy Metal-Band sein wollen. Wir wollten unseren Klang von Heavy Metal von Anfang an rund um die Welt schicken. Genau das haben wir mit ROCKA ROLLA getan.“

Er räumt ein: „Ja, es gibt Unterschiede zwischen ROCKA ROLLA und SAD WINGS OF DESTINY. Das ist bei vielen Bands so, die ersten zwei bis drei Alben zeigen, was man mit seiner Musik sagen möchte. Genau das haben Judas Priest mit ROCKA ROLLA getan. Heavy Metal seit Tag eins. Oh ja.“

Mehr ROCKA ROLLA auf der Bühne?

Empfehlung der Redaktion Metallischer Geburtstag: Judas Priests Debüt ROCKA ROLLA wird 40 Heute vor 40 Jahren erschien das erstes Album von Judas Priest. Wir blicken zurück auf das, was das Album beeinflusste und was sonst 1974 los war. Bei so viel Liebe, die Halford für sein Debüt verspürt, stellt sich die Frage, ob Fans dies in zukünftigen Setlists bemerken werden. Der Sänger erzählt: „ROCKA ROLLA ist auf vielen Ebenen ein wichtiges Album für Judas Priest. Wir haben schon ein bisschen mit den Liedern von ROCKA ROLLA gefeiert. Den Titel-Song und ‘Never Satisfied’ haben wir ein paar Mal gespielt. Aber da wir nun diesen unglaublich wichtigen Moment des 50. Jubiläums erleben, sind wir sicher, dass wir mehr vom Material und der Kraft des Debüts auf die Bühne bringen möchten. Bleibt gespannt. Wenn es passiert, werden wir es euch wissen lassen.“

Judas Priest waren enttäuscht über den Klang der Platte

Judas Priest hörten ihr erstes Album nur im Studio und hatten kein Mitspracherecht, als es ans Mischen und Mastern ging. Deshalb war die Band enttäuscht, als sie ihr Werk zum ersten Mal auf Platte hörte. „Ich habe die Platte genommen, die Nadel aufgelegt und mich zurückgelehnt. Und dann bin ich langsam in mich zusammengefallen. Ich war so enttäuscht davon, wie es klang. Wir alle waren enttäuscht – wir haben so hart gearbeitet, um so weit zu kommen. Wenn wir die Musik live spielen, dröhnt der Heavy Metal der frühen, primitiven Tage, aber nichts davon kam aus den Lautsprechern.“

Empfehlung der Redaktion Judas Priest fehlen immer noch Rechte an ersten 2 Alben Heavy Metal Judas Priest gehören gar nicht die Rechte an ROCKA ROLLA und SAD WINGS OF DESTINY. Allerdings würden das Rob Halford und Co. gerne ändern. Bis vor zwei Jahren hatte die Band nie ein Mitspracherecht bei den Neuauflagen von ROCKA ROLLA, doch das änderte sich 2022. Gull Records nahmen Priest 1974 unter Vertrag und besaßen seitdem die Rechte an ihren ersten beiden Alben. Während der „50 Heavy Metal Years-Tour“ entschieden sie sich, diese zu verkaufen. Reach Music und das Label Exciter Records kauften die Rechte und arbeiten seitdem zusammen mit Judas Priest an der Neuauflage ROCKA ROLLA – 50TH ANNIVERSARY: REMIXED AND REMASTERED 1974-2024, die am 22.11. erschienen ist.

Ein bekannter Name kehrt zurück ins Team

Die originalen Tonspuren mussten zunächst von den Rechnern gerettet und anschließend mühsam wieder zum Leben erweckt und restauriert werden. Das Ganze geschah unter den wachsamen Augen von Tom Allom, der unter anderem die ikonischen Werke BRITISH STEEL und SCREAMING FOR VENGEANCE produziert hat. Halford berichtet: Empfehlung der Redaktion BRITISH STEEL vs. IRON MAIDEN Heavy Metal Am 14. April 1980 sind parallel zwei Platten erschienen, denen aus heutiger Sicht eine signifikante Schlüsselfunktion für den Heavy Metal zukommt. „Die Idee, Tom Allom in die 50. Jubiläums-Edition von ROCKA ROLLA einzubinden, war sehr wichtig. Es gibt viele Elemente in der Musik, im Klang und im Gefühl des Albums, bei denen wir dachten, dass Tom große Verbesserungen vornehmen könnte. Wir wollten, dass das Album die Kraft und die Gefühle verkörpert, die wir hatten, als wir es 1974 aufgenommen haben. Wenn es im Leben die Chance gibt, etwas besser zu machen, sollte man sie wahrnehmen.

Das ist genau, was wir mit der Entscheidung für Tom Allom getan haben.“ Dieser erzählt über den Prozess: „Ein Album aus dieser Zeit komplett aus dem Nichts neu zu mischen, ist sehr ungewöhnlich. Um das klarzustellen: Wir ergänzen nichts Musikalisches. Nichts wird neu aufgenommen. Wir mischen die Lieder neu, balancieren sie mit moderner Technologie und Werkzeugen neu aus. Wir wollen sie kraftvoller klingen lassen.“ Somit ist ROCKA ROLLA – 50TH ANNIVERSARY: REMIXED AND REMASTERED 1974-2024 die erste von der Band abgesegnete Version des Albums.

