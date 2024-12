Judas Priest spielen PAINKILLER nicht komplett auf Tour

Nächstes Jahr feiern Judas Priest ein spezielles Jubiläum. Und zwar kam ihr legendäres Album PAINKILLER im Jahr 1990 — also dann vor 35 Lenzen — auf die Märkte dieser Welt. Sänger Rob Halford und Co. zelebrieren das Werk auf der zugehörigen „Shield Of Pain Tour 2025“. In voller Länge werden die Heavy Metal-Veteranen die Platte jedoch nicht zu Gehör bringen.

Vorzeigealbum

Auf die konkreten Pläne zum PAINKILLER-Jubiläum und zur „Shield Of Pain Tour 2025“ angesprochen, sagte Halford im Interview bei Heavy Consequence (siehe Video unten): „Das ist noch in Arbeit. Aber wir werden das Album präsentieren. Nicht in seiner Gänze. Ich habe noch nicht ausbaldowert, ob wir entweder einfach einen Batzen PAINKILLER-Lieder in einer eigenen Sektion machen oder abwechselnd PAINKILLER-Stücke und andere Songs spielen werden. Das ist momentan alles noch Theorie in meinem Kopf. Jedoch glaube ich, dass es aufregend und ein Spaß sein wird. Und es wird wieder eine einmalige Sache für die Band. Die ,Shield Of Pain‘-Show wird man nur einmal sehen.“

Des Weiteren sinnierte das Judas Priest-Organ noch über das Standing des ikonischen Longplayers innerhalb den ganzen Genres und bei anderen metallischen Formationen: „Es ist ein geliebtes und verehrtes Album. Viele unserer Freunde in verschiedenen Bands sagen: ‚Wenn man hören will, worum es auf einem Metal-Album geht, muss man PAINKILLER auflegen.‘ Und das ist ziemlich cool. Aber auch unsere Fans erkennen an, dass PAINKILLER von all unseren 19 Platten, die diese Gruppe jemals gemacht hat, immer noch sehr stark im Rampenlicht steht.“

JUDAS PRIEST-SHIR BEI AMAZON HOLEN!

METAL HAMMER präsentiert:

Judas Priest – Shield Of Pain Tour 2025

17.06. Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

18.06. Bad Vilbel, Hessentag

13.07. München, Olympiahalle

20.07. Oberhausen, Rudolf-Weber-ARENA

Karten zur Tour bei CTS Eventim. Mehr Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets.

