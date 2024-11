Ivan Moody zog sich vergangenen Donnerstag einen Rippenbruch zu. Five Finger Death Punch mussten nachfolgend einen Metallica-Termin canceln.

Five Finger Death Punch-Frontmann Ivan Moody hat sich kürzlich bei einer Liveshow verletzt. Der Sänger rutschte am vergangenen Donnerstag (26.09.2024) während des Songs ‘IOU ’ auf der regennassen Bühne beim Louder Than Life Festival im Kentucky Expo Center in Louisville, Kentucky aus. Bei dem Sturz brach sich der 44-Jährige eine Rippe. In Folge mussten die Modern-Metaller ihren Supportgig für Metallica am gestrigen Sonntag (29.09.2024) in Mexiko Stadt absagen. Schmerhafte Souvenirs In einer Instagram-Story lieferte der Five Finger Death Punch-Musiker noch weitere Informationen über seine derzeitige Verfassung. Demnach habe Moody "einen Bluterguss, der von der Innenseite seiner Achselhöhle bis seitlich ans…