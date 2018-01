Jutta Weinhold Band: Drummer Bubi van Blacksmith gestorben

Die erste traurige News des Jahres 2018 ließ leider nicht lange auf sich warten: Claus Reinholdt war bekannt von Zed Yago und Velvet Viper, und zuletzt natürlich als Schlagzeuger der Jutta Weinhold Band.

Auch unter den Namen Bubi The Schmied, Bubi Blacksmith oder Bubi van Blacksmith aktiv, verstarb der am 13.11.1958 geborene Reinholdt in der Nacht vom 01.01. auf den 02.01.2018 im Schlaf.

Seine langjährige Weggefährtin Jutta Weinhold verfasste auf Facebook folgenden traurigen Nachruf. Ruhe in Frieden, Bubi.