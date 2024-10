K.K. Downing: Ein Rückblick zum 73. Geburtstag

K.K. Downing, geboren am 27. Oktober 1951 in West Bromwich, England, ist ein Gründungsmitglied der legendären Formation Judas Priest. Zusammen mit seinem Jugendfreund, dem Bassisten Ian Hill, legte er den Grundstein für eine der größten und einflussreichsten Metal-Bands aller Zeiten. Doch bevor er als Gitarrenheld in die Geschichte einging, begann seine Karriere mit einer einfachen Akustikgitarre, die er sich für zehn Pfund von seinem ersparten Geld kaufte. „Ich hatte mir ein Akkordbuch besorgt, und wir haben abends mit Freunden zusammen geübt. Es war fast ein Wettbewerb, wer sich die meisten Akkorde merken konnte“, erinnert sich der Musiker an seine Anfänge.

Musik statt Schule und Familie

Schon früh war Downing von den neuen Gitarren-Sounds von Größen wie Jimi Hendrix, Eric Clapton und John Mayall fasziniert. Als er 'Purple Haze' von Hendrix hörte, wusste er, dass er sich voll und ganz der Rock-Musik verschreiben wollte. Allerdings vertrug sich das traditionelle Familienleben nicht mit seinem rebellischen Geist; so verließ er mit nur 15 Jahren sowohl die Schule als auch sein Zuhause. Zusammen mit Hill gründete er in den frühen Siebzigern Judas Priest, inspiriert von elektrischen Blues-Klängen, die jedoch schnell in die härtere, rockigere Richtung gingen. Die frühe Band-Besetzung bestand aus Downing, Hill, Sänger Al Atkins und Schlagzeuger John Ellis. Ihr erster Auftritt fand im März 1971 in Essington statt. Die junge Gruppe strebte danach, durch ihre eigenen Songs Anerkennung zu finden, und spielte somit nur wenige Cover-Versionen.

Das Tourneeleben war hart und das Geld knapp. Als Atkins 1973 Judas Priest verließ, brachte eine Empfehlung von Hills ehemaliger Freundin eine entscheidende Wendung: Ihr Bruder, ein talentierter Sänger namens Rob Halford, wurde der neue Frontmann. Downing war sofort von Halfords Stimmgewalt begeistert, insbesondere von seinen hohen Tönen, die zu jener Zeit nur sehr wenige Rock- und Metal-Musiker beherrschten. 1974 unterschrieben die Herren schließlich ihren ersten Plattenvertrag bei Gull Records und veröffentlichten kurz darauf ihr Debütalbum ROCK ROLLA (1974). Ein Song aus diesem Werk, ‘Never Satisfied’, war eines der ersten Stücke, die der Gitarrist geschrieben hatte. „Ich kann mich noch daran erinnern, in meinem Zimmer zu sitzen und es zu schreiben“, erzählt er. „Also saß ich einfach da und spielte ohne Verstärker, weil es fünf andere Familien gab, die im selben Gebäude lebten – mit Leuten über, unter und neben mir, zu jeder Zeit und nur einem Badezimmer.“

Riffmeister K.K. Downing

Mit Judas Priest etablierte K.K. Downing einen besonderen Sound, geprägt von seiner wilden, bluesigen Spielweise, die sich perfekt mit der melodischen Gitarrenarbeit von Glenn Tipton ergänzte. Zusammen schufen die beiden das berühmte „Twin-Guitar“-Konzept. Songs wie ‘Hell Bent For Leather’, ‘Breaking The Law’ oder ‘Painkiller’ gehören bis heute zu den unsterblichen Klassikern des Genres. Nach 40 Jahren mit Judas Priest verließ der Künstler jedoch die Gruppe. Es folgten einige Jahre der Stille, bevor er 2019 beim Bloodstock Open Air Festival überraschend auf die Bühne zurückkehrte und mit Ross The Boss gemeinsam auftrat. 2020 gründete Downing eine neue Band: KK’s Priest. Deren Debütalbum SERMONS OF THE SINNER wurde 2021 herausgebracht, gefolgt von THE SINNER RIDES AGAIN im Jahr 2023.

Wir wünschen K.K. alles Gute zum Geburtstag!

