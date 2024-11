Kerry King: Mit mir wären Megadeth eine andere Band gewesen

Kerry King hat mit den wieder auferstandenen Slayer zuletzt zwei Konzerte gespielt. Was nicht allgemein bekannt ist: Zur Anfangszeit von Megadeth stand der heutige Glatzkopf mit Dave Mustaine auf der Live-Bühne. So fungierte der Thrash-Metaller für eine kurze Zeit als zweiter Gitarrist bei der Formation des einstigen Metallica-Musikers — nämlich bei den ersten fünf Shows der Band überhaupt.

Im Interview mit dem britischen Metal Hammer antwortete Kerry King auf die Frage, in welcher Gruppe er mitspielen würde, wenn er es sich aussuchen könnte: „Ich war fast in Megadeth. Wenn ich und Dave Mustaine vier Jahre lang koexistieren hätten können, wäre es eine sehr andere Band gewesen. Ich sage nicht, dass ich sie besser gemacht hätte — ich hätte sie anders gemacht. Es ist lustig. Ich war beim Mercyful Fate-Konzert in Las Vegas hinter der Bühne und bin mit Gitarrist Hank Shermann ins Gespräch gekommen. Dabei sagte ich zu ihm: ‚Ich dachte, ihr Jungs würdet an meine Tür klopfen.‘

Man könnte sehen, wie sein Kopf explodiert, als er entgegnete: ‚Das kam mir nie in den Sinn!‘ Ich bin großer Mercyful Fate-Fan, also hätte ich dort ohne zu zögern ausgeholfen.“ Außerdem erwähnte Kerry King eine weitere Band, bei der er gerne spielen würde. „Außerdem würde ich gerne bei Judas Priest spielen. Die kurze Zeit, als Richie Faulkner krank wurde, und sie vorschlugen, mit einem Gitarrist auf Tour zu gehen — da habe ich gedacht: Wenn sie mich anrufen und fragen würden, ob ich dieser eine Gitarrist sein könnte, denke ich ehrlich nicht, dass ich es könnte. Denn sie sind eine Doppelgitarren-Band. Zum Glück haben sie es nie gemacht. Denn wenn sie gefragt hätten, wäre das das schwerste ‚Nein‘ meines Leben gewesen.“

