Kerry King: Religion ist die „größte Lüge der Menschheit“

Kerry King mit Slayer in der MGM Grand Garden Arena am 27. November 2019 in Las Vegas, Nevada

auch interessant

Der ehemalige Slayer-Gitarrist Kerry King kann religiösen Konzepten nicht viel abgewinnen, das machte er auch auf seiner jüngsten Veröffentlichung FROM HELL I RISE (hier Review lesen) deutlich. In einer Interview-Reihe auf seinem YouTube-Kanal sprach er über seine Ablehnung – und verortete die Wurzeln seiner Ablehnung in der Kindheit .

Kerry King: Darum lehnt er Religion ab

Empfehlung der Redaktion Slayer: Kerry King erzählte seiner Band nichts von Reunion Thrash Metal Das Timing der Bekanntgabe der Slayer-Reunion war komisch. Auch für die Musiker in Kerry Kings Solo-Band. Denn er hatte ihnen nichts verraten. „Wie bei allem, was ich in der Vergangenheit geschrieben habe, werde ich weiterhin Religion und Politik kritisieren und Lieder mit Kriegsreferenzen schreiben“, sagte King. „Und ich glaube nicht, dass ich zu weit davon abgewichen bin. Ich bediene in meinen Texten auch Elemente gruseligen Horrorfilmen. Ich stelle sie mir gerne als Mini-Drehbücher vor, bei denen man sie sich vorstellen kann, wenn ich sie schreibe. Und man muss sich nicht einmal ein Video ansehen; man kann sich vorstellen, wovon die Texte handeln.

Religion hat sich überhaupt nicht verändert. Ich glaube, sie ist die größte Lüge der Menschheit seit Jahrhunderten […]. Ich bin seit ein paar Jahrzehnten hier, aber im Grunde ist sie schon seit Anbeginn der Zeit da. Es ist sehr einfach, sich darüber lustig zu machen. Es ist sehr einfach, darin seinen Platz zu finden, […] die Nachrichten anzuschauen und Priester zu finden, die sich gegenüber jungen Frauen und Jungen unangemessen verhalten. Dafür muss man nicht lange suchen. Und das sind die Leute, denen man folgt.“

FROM HELL I RISE auf Amazon.de bestellen!

Empfehlung der Redaktion Mark Osegueda: Es war schwer, nichts über Kerry King zu leaken Thrash Metal Death Angel-Frontmann Mark Osegueda singt bekanntlich bei Slayer-Gitarrist Kerry King, was er eine Zeit lang niemanden stecken durfte. Bereits Anfang des Monats sprach King mit Consequence über seine Vorliebe, sowohl in seinem Soloprojekt als auch früher mit Slayer Texte zu schreiben, die Religion kritisieren. „Ich denke, es ist eine Farce. Als ich in der Grundschule war, […] sagten meine Eltern: ‚Hey, willst du in die Sonntagsschule gehen?‘ Weil ich in der Schule alle möglichen außerschulischen Sachen machte“, erklärte er. „Also antwortete ich: ‚Ja, ich werde es mir ansehen.‘ Ich wusste nicht, was Kirche ist. Das ist nicht der Grund für meinen Hass darauf, aber es ist eine lustige Geschichte. Also ging ich in die Sonntagsschule, und ungefähr eine Woche später ging ich zu meinen Eltern. Ich sagte: ‚Ich glaube, ich will da nicht mehr hin.‘ Sogar dieses kleine Kind wusste, dass das ein Haufen Hundescheiße ist.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.