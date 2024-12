Killswitch Engage: Jesse Leach über das kommende Album

Mit der Arbeit am Nachfolger zu ATONEMENT (2019) haben sich Killswitch Engage reichlich Zeit gelassen. Noch zu Beginn dieses Jahres erklärte Frontmann Jesse Leach, dass es „bei Weitem das schwierigste Album“ sei, an dem er je gearbeitet habe. Gleichermaßen sehe er es als „dringend benötigte Wachstumserfahrung.“ Inzwischen ist bekannt, dass das neunte Studiowerk THIS CONSEQUENCE heißt und am 21. Februar 2025 via Metal Blade erscheinen wird. Auch die erste Single ‘Forever Aligned’ ist vor Kurzem veröffentlicht worden.

Frustration, Wut, Verrat

Im Interview mit Joshua Toomey in dessen Podcast spricht Leach ein bisschen über die Hintergründe der neuen Killswitch Engage-Songs. Als Toomey anmerkt, dass das Material „wütend, dunkel und aggressiv“ klinge, antwortet der Sänger: „Ja. Ich denke, im Guten wie im Schlechten ist es in gewisser Weise das, was die Welt therapeutisch gesehen jetzt braucht. Viele von uns können sich mit Frustration, Wut, Verrat und all diesen Dingen identifizieren. Und genau das habe ich in den Texten dieses Albums hervorgehoben.“

Empfehlung der Redaktion Killswitch Engage arbeiten an ihrem bisher schwierigsten Album Modern Metal Seit 2019 haben die US-Metaller Killswitch Engage keine neue Musik veröffentlicht. In einem Statement von Frontmann Jesse Leach wird klar, warum das neue Album so lange braucht. Auch wenn er sich auf diese Gefühle fokussiert hat, meint Leach: „Wenn man sich die Texte genau anschaut, sieht man die positive Einstellung durch einen gerechten Zorn. Einen Zorn, der die Menschen irgendwie aufwecken und sie dazu bringen will, ihren eigenen Weg zu wählen. Blinde, die Blinde führen, ist etwas, das wir oft sehen – in der Gesellschaft, in unseren Regierungen, organisierten Religionen und all diesen Dingen, die uns als Menschen kontrollieren.“ Ihm gehe es vor allem darum, „aus der Matrix auszubrechen und meinen eigenen Weg zu gehen.“ Und genau das sei das Gute am Metal und der Grund, weshalb sich so viele Menschen „mit dieser Art von Musik“ beschäftigen und identifizieren können: „Dass man über dunkle Dinge sprechen kann und es therapeutisch ist.“

Gott und Liebe

Auch auf ‘Forever Aligned’ geht Leach, der in einem christlichen Elterhaus aufwuchs, genauer ein: „Obwohl ich keiner organisierten Religion angehöre, verwende ich hier und da gerne biblische Wörter, um die Themen irgendwie zu verknüpfen. Wenn man so will, glaube ich im Allgemeinen sehr an Gott. Ich weiß, dass die Leute die Augen verdrehen, wenn andere das sagen. Aber auf meiner Reise habe ich einfach viel tiefere Dinge gesehen, von denen ich nicht glaube, dass sie durch eine bestimmte, von Menschen organisierte Religion definiert werden können.“ So gehe es in dem Lied darum, „gebrochen und an einem dunklen Ort zu sein und Erlösung durch Liebe zu finden.“ Gleich, in welcher Form und aus welcher Richtung sie komme.

—

