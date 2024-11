King Diamond: Neues Album soll 2025 erscheinen

auch interessant

Live sind King Diamond und seine Mannen ja gut unterwegs, doch neues Liedgut lies viele Jahre auf sich warten. Das letzte Studioalbum GIVE ME YOUR SOUL…PLEASE wurde 2007 veröffentlicht. Danach folgte lediglich das Live-Album SONGS FOR THE DEAD – LIVE AT THE FILLMORE IN PHILADELPHIA (2019). Entsprechend groß ist die Freude, dass auf der aktuellen Tour durch Nordamerika mit ‘Spider Lilly’ und ‘Electro Therapy’ gleich zwei neue Songs ins Programm aufgenommen wurden.

Empfehlung der Redaktion Mikkey Dee erinnert sich an seine Zeit mit King Diamond Heavy Metal Auch wenn Mikkey Dee mit Motörhead und den Scorpions einen großen Karriere-Schub hatte, erinnert sich der Schlagzeuger gerne an seine Tage mit King Diamond zurück. Im Zuge dessen waren King Diamonds Gitarrist Andy LaRocque und Bassist Pontus Egberg zu Gast beim kanadischen Magazin The Metal Voice, wo sie zunächst über ‘Spider Lilly’ sprachen. „Diese Idee kam von King. Ich weiß nicht genau wann, aber er hat schon eine ganze Weile daran gearbeitet. Und ich denke, die Texte dafür sind erst ein paar Tage vor der Tour fertig geworden. Er hat mir die Grundlagen des Songs erst kurz vor Tourneebeginn geschickt – ich glaube, es war eine Woche vorher. Also mussten wir es sehr schnell lernen und aufnehmen, weil wir wussten, dass wir auch noch ein Video dafür drehen mussten“, gibt LaRocque an.

Viele Ideen in Arbeit

Weiterhin erklärt er: „Das ist also aktuell unser neuester Song, den wir auch live spielen. Und ‘Spider Lilly’ ist ein gemeines Mädchen, das aber auch gut sein kann. Wir werden sehen… ich glaube, sie ändert sich noch ein bisschen. Sie ist ein Charakter der Geschichte, an der King gerade arbeitet.“ Als Pontus Egberg anmerkt, dass das Lied inzwischen fertig gemixt sein sollte, fügt LaRocque hinzu, dass die Single samt Video demnächst erscheinen soll. „Ich weiß nicht genau, wann, aber wir haben auch andere Songs in Planung. King hat viele Ideen und ich habe viele Songs, die sozusagen in der Demo-Phase sind.“

Empfehlung der Redaktion King Diamond: Neues Album könnte 2024 erscheinen Heavy Metal Das letzte Album von King Diamond liegt bereits einige Zeit zurück. Wie Gitarrist Andy LaRocque erklärte, könnte das neue Werk kommendes Jahr erscheinen. Darauf angesprochen, wann denn nun mit einem neuen King Diamond-Album zu rechnen sei, meint der Gitarrist: „Wir arbeiten immer noch daran. Sobald wir von der Tour zurück sind, machen wir eine kleine Weihnachtspause und dann geht es wieder los. Der Plan ist also, alles im Frühjahr fertigzustellen und es kurz nach der europäischen Sommerfestivaltour 2025 zu veröffentlichen.“ Auch ‘Electro Therapy’ soll auf dem Album landen, so es denn fertig ist. Denn auch wenn es bereits live gespielt wird – „King arbeitet immer noch an der Feinabstimmung der Texte.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.