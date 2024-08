Mikkey Dee erinnert sich an seine Zeit mit King Diamond

Foto: Peter Kupfer/Sight Of Sound. All rights reserved.

auch interessant

Wenn man den Namen Mikkey Dee hört, denkt man heute eigentlich automatisch an Motörhead oder die Scorpions. Dass der Schwede allerdings zuvor schon jahrelang bei King Diamond hinter dem Schlagzeug saß, wird oft vergessen. In einem Interview mit Metal Injection reflektierte der Musiker nun seine Zeit mit der dänischen Band zwischen 1985 und 1989.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

„Während den King Diamond-Tagen haben wir richtig gut zusammengespielt“, so Dee. Empfehlung der Redaktion Mikkey Dee redet über das Ende und die Zukunft von Motörhead Heavy Metal Der langjährige Motörhead-Drummer Mikkey Dee denkt noch einmal über die letzten Tage der Band nach. Und außerdem über die, die noch bevorstehen. „Es war eine fantastische Zeit. Wir waren fünf Typen, die einfach gute Freunde waren.“ Allerdings muss der Drummer auch zugeben, dass die damals noch junge Band absolut keine Ahnung hatte, was passieren würde. Niemand konnte erahnen, welchen Erfolg King Diamond in den Achtziger Jahren erfahren würde. „Wir schrieben einfach Musik, die uns gefiel. Und wie weit uns das vor allem in den USA brachte, hat uns wirklich alle ziemlich überrascht.



Nur um das mal in Relation zu setzen: Als wir mit dem Debütalbum FATAL PORTRAIT auf Tour waren, haben wir ein großes Theater bespielt. Mit circa 1.300 Sitzen. Und als wir mit ABIGAIL zurückkamen, spielten wir zwei Nächte hintereinander in einer Halle vor 6.000 Leuten. Es ist einfach durch die Luft gegangen, wir waren mit dem richtigen Zeug zur richtigen Zeit da.“

Mikkey Dee liebte die Variation an Fans

Mikkey Dee erinnert sich auch an das Lebensgefühl während jener Zeit. Sie hätten gute Freundschaften mit Bands aus derselben Generation geformt, weil sie zusammen auf Tour waren und dieselben Fans hatten. „Die Metal-Szene in den USA war enorm am wachsen. Wir hatten die unterschiedlichsten Fans, von pickeligen College-Mädchen bis zu Hardcore-King Diamond-Fans war alles dabei. Empfehlung der Redaktion Mikkey Dee: Die Scorpions können auf ewig weitermachen Hard Rock Die Scorpions gingen 2010 zwar bereits auf Abschiedstournee, doch laut Mikkey Dee könnten die Hannoveraner noch lange weitermachen. Wir hatten drei oder vier verschiedene Sozialgruppen im Publikum. Sogar Leute, die Hard Rock normalerweise nicht mal mit der Kneifzange anfassen würden. Es gab Leute, die mit den Texten nichts anfangen konnten, aber die Musik klasse fanden. Und dann gab es welche, die einfach komplett auf diesen Okkultismus-Kram und das Make-up abfuhren. Sie waren alle so unterschiedlich und das war toll.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.