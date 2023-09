Mikkey Dee redet über das Ende und die Zukunft von Motörhead

In einem Interview mit dem finnischen Chaoszine blickte der ehemalige Schlagzeuger von Motörhead, Mikkey Dee, auf die letzte Tournee der Band zurück, die zwei Wochen vor dem tragischen Tod von Lemmy endete. Außerdem sprach er über die Zukunft der Band ohne den ikonischen Frontmann.

Mikkey erzählte: „Lemmy war sehr enthusiastisch. Ich erinnere mich jedoch daran, dass wir zu dieser Zeit vor erheblichen Herausforderungen standen. Lemmy war krank und ziemlich erschöpft. Sowohl Phil Campbell als auch ich schlugen vor: ‚Vielleicht sollten wir eine Pause einlegen.' Lass uns nach Los Angeles zurückkehren, Lemmys Heimatstadt, uns erholen, essen und dann die Europatournee fortsetzen. Doch Lemmy war entschieden dagegen und bestand darauf, weiterzuspielen.

Daraufhin entschieden sich Phil und ich, anstatt Lemmy von der Tour abzubringen, ihm zu helfen. Wir mussten viele Anpassungen an den Shows vornehmen, aber ich denke, sowohl wir als auch er haben hervorragende Arbeit geleistet. Die letzte Show fand am 11. Dezember in Berlin statt, und nur wenige Wochen später verstarb Lemmy. Phil und ich gaben wirklich alles, und Lemmy selbst musste unermüdlich sein Bestes geben, um die Auftritte zu bewältigen.“

Motörhead ohne Lemmy laut Mikkey Dee unmöglich

In den letzten Monaten trat Dee mit Motörhead-Material unter dem Banner Mikkey Dee With Friends in Skandinavien auf. Auf die Frage, ob er und Campbell jemals gemeinsam Motörhead-Songs spielen würden, wobei jemand anders Lemmys Rolle übernehmen würde, betonte Dee vehement:

„Man weiß nie. Phil und ich haben großartige Musik geschrieben. Aber eines ist klar: Niemand kann Lemmys Rolle übernehmen. Eine Wiedervereinigung von Motörhead ohne Lemmy ist schlichtweg unmöglich."

„Man weiß nie. Phil und ich haben großartige Musik geschrieben. Aber eines ist klar: Niemand kann Lemmys Rolle übernehmen. Eine Wiedervereinigung von Motörhead ohne Lemmy ist schlichtweg unmöglich.“

In einem Podcast klärte Mikkey Dee Missverständnisse über seine früheren Aussagen auf. Er betonte, dass eine Wiedervereinigung von Motörhead ohne Lemmy unmöglich sei, zeigte jedoch Offenheit für kleinere Formationen und Tributeshows. Er deutete aber auch ein paar große Entwicklungen in der Zukunft an. Allerdings kam der Podcast im Februar dieses Jahres raus – eventuell spielte er auf die Wiedervereinigung mit Phil auf Wacken an.

