Schlagzeuger Mikkey Dee zeigt sich offen gegenüber einer erneuten Zusammenarbeit mit King Diamond. Allerdings hat die Sache einen Haken.

Im Interview mit The Metal Voice erklärte Mikkey Dee, dass er gerne wieder mit King Diamond zusammenarbeiten würde. Die herrschenden Gegebenheiten in der Band des dänischen Sängers würde diese Option allerdings erschweren. Guten Kontakt pflegen beide Seiten trotzdem. In Freundschaft verbunden Die Frage, ob Mikkey trotz seines Ausstiegs bei King Diamond - der Schlagzeuger trommelte zwischen 1985 und 1989 für dessen Band - noch immer mit diesem in Kontakt stehe, bejahte er und antwortete: „King und ich reden ab und zu miteinander. Er kam vorbei, als ich mit den Scorpions in Dallas spielte (King Diamond wohnt in Dallas - Anm.d.A.).…