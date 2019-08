Knorkator: Hörprobe von WIDERSTAND IST ZWECKLOS

Destruction-Frontmann Marcel "Schmier" Schirmer verrät nicht nur Details zu den Aufnahmen, sondern lässt sich darüber hinaus auch ins Textbuch schauen.

Den kompletten Bericht von der Listening Session mit Destruction findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Juliausgabe. Die Ur-Thrasher DESTRUCTION luden in die Schweiz, um ihr neues Album BORN TO PERISH vorzustellen. Die Hörprobe: BORN TO PERISH VÖ: 9. August Born To Perish Ohne Intro geht es sofort in die Vollen. Ein klassischer Destruction-Thrasher mit unwiderstehlichem Riff. Inspired By Death Zu Beginn erinnert die Nummer an alte Megadeth, wandelt sich dann aber zu einem schönen Stampfer mit erstaunlicher Eingängigkeit. https://www.youtube.com/watch?v=pMf6eJwFlpE Betrayal Eine dramatische Eröffnung führt über sehr direkte Strophen zu einem ungewöhnlichen Refrain, der fast ein bisschen holprig rüberkommt. Charmanter Thrasher mit…