Justin Hawkins hat sich flachsend darüber echauffiert, dass Iron Maiden The Darkness stets die Gitarrentechniker ausspannen.

Iron Maiden befinden sich mal wieder auf ausgedehnter Konzertreise durch Europa. Das unzweifelhafte Highlight dieser Tournee dürfte das Band-eigene "Eddfest" am 11. Juli 2026 im englischen Knebworth Park sein. Neben Steve Harris, Bruce Dickinson und Co. stehen dabei auch The Hu, Airbourne, The Almighty sowie The Darkness auf der Bühne. Mit letzterer Gruppe haben die Eisernen Jungfrauen offenbar ein spezielles Verhältnis, wie Justin Hawkins im Interview bei Virgin Radio UK ausplaudert. Es geht unter anderem um Gitarrentechniker. Beeindruckende Entwicklung "Wir dürfen in Knebworth spielen", freut sich Justin Hawkins zunächst grundsätzlich. "Das letzte Mal war 2003, als wir als Vorgruppe für Robbie…