Vor genau zwanzig Jahren erschien ONE-X, das heißerwartete Zweitwerk von Three Days Grace. Anlässlich des Jubiläums reisen wir zurück.

Three Days Grace-Frontmann Adam Gontier saß 2005 im Centre for Addiction and Mental Health in Toronto, weil die Band begriffen hatte, dass sie ohne diesen Schritt nicht weitermachen kann. OxyContin hatte ihn ausgehöhlt, die Tournee zum Debüt hatte ihn zu jemandem gemacht, den er nicht wiedererkennt. „Ich wurde zu jemandem, der ich nicht sein wollte“, sagte er 2006 im Gespräch mit Ultimate Guitar, und genau aus diesem Satz wächst das Album. In der Reha beginnt er zu schreiben, allein, ohne Band, ohne Lärm, nur mit dem, was er jahrelang weggedrückt hat. Gontier erinnerte sich: "Da saß ich nun, völlig allein,…