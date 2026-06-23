Gründungsgitarrist Urban Gustafsson hat sich dazu entschieden, Vomitory zu verlassen. Damit ist nur noch ein Originalmitglied übrig.

1989 gründeten Gitarrist Urban Gustafsson und Bassist Ronnie Olson Vomitory. Noch im selben Jahr stieß Tobias Gustafsson als Schlagzeuger zur Formation. Bis zuletzt waren die Brüder Gustafsson die Konstante der Band, wobei jetzt nur noch Tobias (Spitzname: Tobben) übrig ist. Urban, auch Ubbe genannt, hängt seine Gitarre nach 37 Jahren an den Nagel. Alles hat ein Ende Die Nachricht verkündeten er und die Band gemeinsam über die Sozialen Netzwerke. „Wie man so schön sagt, hat alles Gute ein Ende – und leider geht nun auch für Vomitory eine Ära zu Ende. Gründungsmitglied Urban Gustafsson hat beschlossen, sich zurückzuziehen“, schreibt die…