Nachdem von Sleep in den letzten Jahren nur sporadisch zu hören war, gibt es jetzt – neu aufgestellt – neue Musik und einen Comic.

Seit der Gründung 1990 waren Sleep immer mal da und dann wieder weg. Nachdem 2018 THE SCIENCES erschienen war, gingen Bassist Al Cisneros, Schlagzeuger Jason Roeder und Gitarrist Matt Pike (High On Fire) noch einmal auf Tour. Ende 2019 verkündete die Formation, einen „Hyperschlaf für unbestimmte Dauer“ einzulegen. Ära der blauen Sonnenbrille Nun gibt es recht überraschend eine neue Single in generalüberholter Besetzung. ‘Have Spacesuit Will Travel’ ist die erste Nummer von Sleep, bei der Matt Pike nicht von der Partie ist. Auch am Schlagzeug gibt es eine personelle Änderung. Ab sofort gibt Melvins-Drummer Dale Crover den Takt an, und…