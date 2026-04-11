Toggle menu

Metal Hammer

 Search

And Also The Trees live in Hannover 28.09.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: And Also The Trees

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Metal im TV: Arte zeigt ZZ Top & Queens Of The Stone Age
ZZ Top – Arena Nürnberg, 2016
Das geht ja gut los! In der Tat startet das Wochenende auf Arte ziemlich genial mit einer ZZ Top-Doku und einer QOTSA-Show.
Arte läutet das Metal- beziehungsweise Rock-Wochenende mal wieder exzellent ein — dieses Mal gibt es die beiden musikalischen Leckerbissen direkt am Freitag, den 20. März 2026 zu sehen. Zunächst strahlt der Kultursender eine Dokumentation über die Blues-Rocker ZZ Top aus. Im Anschluss folgt ein intimes Konzert von Queens Of The Stone Age, welches im Rahmen ihrer "Catacombs Tour" stattfand. Kleine Welt-Stars Los geht es um 21:50 Uhr auf Arte mit ‘ZZ Top: That Little Ol’ Band From Texas’. Der 91 Minuten lange Dokumentarfilm von Regisseur Sam Dunn "erzählt die Geschichte der legendären Musiker Billy Gibbons, Dusty Hill und Frank Beard"…
Weiterlesen
Zur Startseite