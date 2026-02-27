Toggle menu

Ausgestorben live in Karlsruhe 09.10.2026

Künstler: Ausgestorben

Karte und Anfahrt

Leserpoll 2025: Bekannte Gefilde
mh-leserpoll-2017-656x369
Unserer sehr geschätzten Leserschaft wurde die Aufgabe zuteil, sich im Leserpoll selbst ein Urteil über das Metal-Jahr 2025 zu bilden.
Den kompletten Leserpoll findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! In Ausgabe 01/2026 haben wir ausführlich auf das vergangene Jahr zurückgeblickt und euch dazu aufgefordert, es uns gleichzutun. Für eure Einsendungen bedanken wir uns herzlich – und präsentieren euch hier einen Teil der Ergebnisse des Leserpolls. Beste Band aller Zeiten Iron Maiden Metallica AC/DC Kiss Motörhead Black Sabbath Judas Priest Doro Slayer Led Zeppelin Aufsteiger des Jahres Orbit Culture Castle Rat Coroner Iotunn The Halo Effect Avatar Yungblud Warfield Ambush April Art…
Weiterlesen
