Comedian und Musiker Bülent Ceylan kündigt sein neues Album und somit sein Debüt bei Napalm Records an. Zwei Singles sind bereits erschienen.

2024 hat Bülent Ceylan mit ICH LIEBE MENSCHEN gezeigt, dass mehr in ihm steckt als „nur“ der headbangende Komiker, der gelegentlich einen musikalischen Ausflug wagt. Das brachte ihm zuletzt einen Plattenvertrag mit Napalm Records ein. Damit war bereits vergangenen September klar: Es wird ein weiteres Studioalbum kommen. Im Februar 2026 veröffentlichte Bülent die Single ‘Diktatürk’ – übrigens auch der Titel seines aktuellen Comedy-Programms. Nun ist taufrisch ‘Stumpf ist Trumpf’ samt Video erschienen. Mit der Veröffentlichung der zweiten Single kündigt Ceylan wie beiläufig an: „Ab sofort könnt Ihr mein neues Album B.L.N.T., welches am 11.09. erscheint, vorbestellen!“ Mit freundlicher Unterstützung Laut…