Bad Omens live in Düsseldorf 03.06.2026

Künstler: Bad Omens

Karte und Anfahrt

The Offspring covern Ozzy Osbourne und Black Sabbath
Dexter Holland
Mit Video: The Offspring spielen auf ihrer Tournee 2025 Ozzy Osbourne- und Black Sabbath-Songs.
Auf ihrer aktuellen Tournee gedenken The Offspring dem verstorbenen Ozzy Osbourne. In die Setlist ihrer Konzertreise zum aktuellen Album SUPERCHARGED flechten sie ein kurzes Medley und eine Cover-Version von Ozzy- und Black Sabbath-Songs ein. Beim Konzert in Berlin am 27.10. (eine Aufnahme findet ihr weiter unten) spielten The Offspring, wie auch bei den vorherigen Shows der Tournee, zunächst ein Medley aus den Black Sabbath-Songs ‘Electric Funeral’ und ‘Paranoid.’ Derart angestachelt holen Dexter Holland, Noodles und Co. zum finale Schlag aus: Während die Black Sabbath-Songs nur angespielt wurden, kommt der folgende Ozzy-Osbourne-Solo-Song zu vollem Glanz: ‘Crazy Train’ vor jubelnden Fans. The…
