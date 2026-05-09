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Künstler: Ballyhoo!

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Jay Weinberg bereut seine Zeit mit Slipknot nicht
Ex-Slipknot-Drummer Jay Weinberg bei einem Film-Event am 28. September 2025 in New York
Jay Weinberg verübelt Slipknot nicht seinen Rauswurf vor rund zweieinhalb Jahren, der Drummer blickt lieber nach vorne.
Erst kürzlich betonte die frühere Nightwish-Frontmann Anette Olzon, dass sie keinen Groll gegen ihre einstige Band hegt. Ins gleiche Horn stößt nun Jay Weinberg, der bis November 2023 bekanntlich bei Slipknot die Felle verdrosch. Im Interview beim The Garza Podcast von Suicide Silence Gitarrist Chris Garza verriet der Trommler, dass er seine Zeit bei den Maskenmetallern nicht bereut. Alles hat ein Ende "Darüber wurde viel gesagt", leitet Jay Weinberg seine Gedanken dazu ein, "aber ich glaube nicht, dass es Sinn ergibt, mit Bedauern zu leben. Es geht um die eigene Flugbahn. Wenn man so hart wie möglich arbeitet, sein Bestes…
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