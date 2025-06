Die "Run For Your Lives"-Tour von Iron Maiden läuft! Nun wissen wir also, welche Songs Steve Harris und Co. live anreichen werden.

Iron Maiden sind wieder auf Konzertreise. Am gestrigen Dienstag, den 27. Mai 2025 startete die aktuelle "Run For Your Lives"-Welttournee in der Papp László Sportaréna in Budapest. Für die Fans der Eisernen Jungfrauen sind das gute Nachrichten. Denn nun ist bekannt, welche Songs Steve Harris, Bruce Dickinson, Adrian Smith, Dave Murray, Janick Gers und Simon Dawson bei den anstehenden Live-Terminen zum Besten geben werden. So finden sich mit Stücken wie ‘Murders In The Rue Morgue’, ‘Killers’ und ‘Rime Of The Ancient Mariner’ einige Tracks in der Setlist wieder, die Iron Maiden viele Jahre nicht mehr auf der Bühne gezockt haben. Das…