Bei Cradle Of Filth hat sich in Sachen Besetzung schon wieder etwas getan. Der Neuzugang soll sogar schon mit im Studio gewesen sein.

Allmählich wird es schwierig, den Überblick zu behalten. Im August 2025 – noch während einer laufenden Tournee – verließen Keyboarderin Zoë Marie Federoff und Gitarrist Marek „Ashok“ Šmerda überraschend Cradle Of Filth. Es folgte eine unschöne Schlammschlacht und eine Sammelklage von insgesamt sechs ehemaligen Band-Mitgliedern. In der Klage werden Frontmann Dani Filth und dem Management eine Vielzahl von Vergehen vorgeworfen, darunter unerlaubte kommerzielle Nutzung der Abbildungen der Kläger sowie nicht gezahlte Lizenzgebühren. Zum Glück für die Fans ging die Show trotz allem weiter. Für Federoff stieß die Amerikanerin Kelsey Peters zur Band, und Ashoks Lücke an der Gitarre füllte der…