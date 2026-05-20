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Beartooth live in Oberhausen 18.09.2026

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Künstler: Beartooth

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Verlosung: Tickets für Rock am Ring + Rock im Park zu gewinnen!
Rock-am-Ring-2025
Gemeinsam mit Lidl (mit einer eigenen Lidl-Area präsent) gibt es bei uns für Rock am Ring und Rock im Park 2026 jeweils 3x2 Tickets zu gewinnen.
Mit Iron Maiden, Linkin Park, Volbeat, Sabaton, Architects und mehr ist das Programm von Rock am Ring und Rock im Park 2026 metallisch und stark wie selten! Die logische Konsequenz: Mit 90.000 verkauften Tickets wurde der Rekord für den frühesten Ausverkauf in der Geschichte des Festivals gebrochen. Doch dank METAL HAMMER und Lidl könnt ihr - mit etwas Glück - trotzdem mit dabei sein. Alle Infos zu den Festivals könnt ihr hier erfahren. Gewinnt 3x2 Tickets (Entry + Camping) für Rock am Ring 2026 und 3x2 Tickets (Entry + Camping) für Rock im Park 2026, bereitgestellt von Lidl! Dazu müsst…
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