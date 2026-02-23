Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Beatsteaks live in Karlsruhe 24.07.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Beatsteaks

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Jane’s Addiction & Perry Farrell einigen sich
Dave Navarro (l.) und Perry Farrell mit Jane’s Addiction am 28. Juni 2024 im Trinity College Park von Dublin
Nachdem Jane’s Addiction kürzlich bereits aufeinander zugegangen waren, haben die Rocker auch ihren Rechtsstreit beigelegt.
Jane’s Addiction und Perry Farrell hatten jüngst bereits verkündet, dass sie das Kriegsbeil begraben haben. Nun vermeldet das Boulevard-Magazin People, dass auch die rechtlichen Streitigkeiten der beiden Parteien zu einem Ende gekommen sind. Demnach haben sich Perry Farrell auf der einen Seite sowie Dave Navarro, Eric Avery und Stephen Perkins auf der anderen Seite außergerichtlich geeinigt. Mit Würde zu Grabe getragen Des Weiteren hat der in Los Angeles sitzende Superior Court von Kalifornien die gegenseitigen Klagen (Jane’s Addiction wollten 10 Millionen US-Dollar von Farrell, nachdem selbiger während eines Konzert im September 2024 auf Gitarrist Navarro losgegangen war) am Montag, den…
Weiterlesen
Zur Startseite