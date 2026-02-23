Nachdem Jane’s Addiction kürzlich bereits aufeinander zugegangen waren, haben die Rocker auch ihren Rechtsstreit beigelegt.

Jane’s Addiction und Perry Farrell hatten jüngst bereits verkündet, dass sie das Kriegsbeil begraben haben. Nun vermeldet das Boulevard-Magazin People, dass auch die rechtlichen Streitigkeiten der beiden Parteien zu einem Ende gekommen sind. Demnach haben sich Perry Farrell auf der einen Seite sowie Dave Navarro, Eric Avery und Stephen Perkins auf der anderen Seite außergerichtlich geeinigt. Mit Würde zu Grabe getragen Des Weiteren hat der in Los Angeles sitzende Superior Court von Kalifornien die gegenseitigen Klagen (Jane’s Addiction wollten 10 Millionen US-Dollar von Farrell, nachdem selbiger während eines Konzert im September 2024 auf Gitarrist Navarro losgegangen war) am Montag, den…