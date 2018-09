Mitschnitt zu Stone Sour Akustik-Konzert zu sehen

Foto: Screenshot via Youtube, Chris Clark. All rights reserved.

Stone Sour spielten am Freitagnachmittag, den 31. August ein kurzes akustisches Set auf der Bühne eines Parkplatzes des Zippo/Case Museums in Bradford, Pennsylvania. Die Veranstaltung war Teil der Zippo Sessions.

Die Setlist beinhaltete die Lieder 'Song #3', 'Miracles', 'Wicked Game' (Cover von Chris Isaak), 'Through Glass' und 'Rose Red Violet Blue (This Song is Dumb & So Am I)'.

Seht hier einen Mitschnitt des Akustik-Konzerts von Stone Sour: