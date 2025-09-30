Toggle menu

Alter Bridge: Tickets für Akustik-Konzert zu gewinnen

Alter Bridge 2025
Alter Bridge 2025
Foto: PR, Chuck Brueckmann. All rights reserved.
von
Myles Kennedy und Mark Tremonti von Alter Bridge live und akustisch in Berlin 2025 - Tickets gibt es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen!
Alter Bridge spielen am 7.10.2025 eine exklusive Akustikshow in Berlin. Wo genau? Das ist noch ein Geheimnis. Und Tickets gibt es nicht zu kaufen. Aber zu gewinnen!

Myles Kennedy und Mark Tremonti werden bei dem exklusiven Akustikevent gemeinsam auftreten und unter anderem einen bisher unveröffentlichten Song aus dem kommenden Alter Bridge-Album (siehe unten) zum Besten geben!

Verlosung: Tickets für das Alter Bridge-Akustikkonzert in Berlin

Was ihr tun müsst, um eine Chance zu haben, zwei der raren Tickets für das Alter Bridge-Akustikkonzert in Berlin zu gewinnen? Den METAL HAMMER Podcast hören und an der dort beschriebenen Verlosung teilnehmen!

Gewinnt im METAL HAMMER Podcast 5×2 Konzert-Tickets für das Alter Bridge-Geheimkonzert am 7.10.2025 in Berlin! Myles Kennedy und Mark Tremonti spielen ein exklusives Akustik-Event inklusive bisher unveröffentlichter Single. Die Tickets sind nicht im freien Verkauf erhältlich. Einlass ist 19 Uhr, der Ort bleibt bis kurz vor dem Gig geheim.

Alter Bridge Akustikshow
Alter Bridge Akustikshow

Das neue Alter Bridge-Album kommt 2026

Bekannt für einprägsame Riffs, duellierende Gitarrenattacken und mitreißende Gesangsmelodien hat das international gefeierte Rock-Quartett Alter Bridge eine Lobeswelle von Fans und Kritikern gleichermaßen geerntet. Dies will die Band mit ihrem achten Studioalbum, das am 9. Januar 2026 über Napalm Records erscheint, fortsetzen. ALTER BRIDGE umfasst zwölf neue Songs.

Für ihr achtes Album arbeiteten Alter Bridge erneut mit ihrem langjährigen Produzenten Michael „Elvis“ Baskette zusammen. Die Aufnahmen fanden im Frühjahr 2025 über zwei Monate hinweg sowohl im legendären 5150 Studio in Kalifornien als auch in Elvis’ Studio in Florida statt. Auch nach über zwanzig Jahren Band-Geschichte zeigen Alter Bridge keinerlei Ermüdungserscheinungen – im Gegenteil: ALTER BRIDGE soll ihren Status als eine der wichtigsten modernen Rock-Bands der Gegenwart bekräftigen.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 2.10.2025, 16 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.


