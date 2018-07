Corey Taylor tanzt sich Backstage ein

Foto: Screenshot via Twitter, Christian Martucci. All rights reserved.

Dass Slipknot und Stone Sour-Frontmann Corey Taylor weiß wie man eine eindrucksvolle Show auf die Bühne bringt, ist nichts Neues. Backstage liefert der Musiker aber eine mindestens genauso unterhaltsame Show hin.

Stone Sour-Gitarrist Christian Martucci hält einige der spontanen Performance-Momente fest, um sie anschließend in sozialen Medien zu teilen und den einen oder anderen damit zu erfreuen. Taylors neueste Backstage-Performance geschah in dieser Woche in Spanien, als er in seine blaue Stereoanlage singend Wasps ‘I Wanna Be Somebody’ zum Besten gab.

Im Dezember erwachte Martucci im Tourbus zu Taylors Lip Sync-Talenten, als der Sänger wieder mit einer Stereoanlage ausgestattet, mit dem Achtziger Jahre Y&T-Klassiker ‘Summertime Girls’ gegen die kalten Wintermonate anzutanzen.

Taylors Liebe zu den Achtzigern tauchte dann auch im Mai wieder hinter den Kulissen in Indiana auf, dieses Mal performte er zum New Wave-Klassiker ‘The Look of Love’ von ABC.